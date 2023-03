A cura della Redazione

Luciano Spalletti ha ricevuto oggi a Napoli, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino, il premio nazionale Enzo Bearzot, organizzato dall’Us Acli e con il patrocinio della Federcalcio.

“Enzo Bearzot è stata una fonte di ispirazione per la categoria - ha detto Spalletti - Sento dire che fosse una persona testarda, ma nel suo carattere ci vedo coerenza di quello che è il suo lavoro e che gli altri pensano di sapere, ma che invece conoscono solo al 50%. Un onore riceverlo”.

A consegnare il premio il presidente dell'Us Acli, Damiano Lembo e il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Prima di lasciare il palco Spalletti dà un consiglio ai bambini: “Andate a scuola, se lo fate si palleggia meglio”.

Nel corso della cerimonia, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha affermato che Spalletti rimarrà a Napoli. Poi sulla domanda circa il mercato dei titolari del Napoli che potrebbero essere oggetto di offerte, De Laurentiis ha detto: “C’è sempre una proposta indecente. Non parlo di numeri perché è volgare per quelli che li danno non per chi li riceve. Ma ricordo che i miei contratti prevedono che nessuno si muove se noi non decidiamo di venderli”.