Tutto pronto in casa Centro Basket Torre Annunziata per la grande kermesse che si terrà sabato 25 marzo sui campi della scuola "Pascoli" di via Tagliamonte. Ci saranno diverse partite che impegneranno tutte le formazioni minibasket del CBTA in una giornata di sport che si preannunzia unica nel suo genere.

Gli aquilotti giocheranno contro Boscoreale, gli scoiattoli saranno impegnati in un quadrangolare con San Sebastiano al Vesuvio, Portici e Torre del Greco, mentre i pulcini se la vedranno con Torre del Greco e Boscoreale.

"Sarà una bella giornata di basket - afferma il coach Francesco Gargiulo - con tanti bambini e genitori che riempiranno le palestre interne ed il campo esterno della scuola, non mancherà l'accoglienza delle nostre super mamme sempre pronte ad offrire il terzo tempo ed a dispensare sorrisi".

La settimana prossima inizia la seconda fase per la formazione under 19 che debutterà martedì 28 marzo ad Angri. Un grosso in bocca al lupo ed un augurio di pronta guarigione a Giuseppe Pinto che nell'ultima sfida contro Sorrento ha avuto un infortunio al ginocchio.