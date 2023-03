A cura della Redazione

Finisce con un pari a reti invoolate la sfida tra Atletico Calcio e Savoia, valida per la 31a giornata del campionato di Eccellenza.

Partita, quella andata in scena al "Papa" di Cardito, che ha visto il Savoia tenere le redini del gioco senza però riuscire a trovare il vantaggio. Da segnalare due traverse, una per parte, colpite nel primo tempo da Dommarco per i torresi e Viglietti per i padroni di casa.

Nel prossimo turno, il terzultimo, la formazione di Torre Annunziata affronterà in casa lo Sporting Club Ercolanese.