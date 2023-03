A cura della Redazione

Successo storico di una formazione campana di calcio a 5. Il Real San Giuseppe, società di San Giuseppe Vesuviano - presidente Giuseppe Massa, vice presidente Antonio Massa - si è aggiudicata la Coppa Italia di Serie A battendo in finale per 3-1 l'Italservice Pesaro. Si tratta della prima vittoria in competizioni ufficiali nazionali per una squadra di futsal della nostra regione.

Per la squadra allenata da coach Fausto Scarpitti, vanno a segno Salas (autore della prima rete), Patias e Dian Luka. Momentaneo pareggio dei marchigiani - che avevano vinto il trofeo nelle ultime due stagioni - con Fortini.

La final four della competizione si è svolta al PalaVesuvio di Ponticelli a Napoli.