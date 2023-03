A cura della Redazione

Turno amaro per le due formazioni di pallavolo femminile di Torre Annunziata. Nella 21a giornata dei rispettivi campionati, la Givova Fiamma Torrese e il Vesuvio Oplonti Volley soccombono entrambe per 3-0 in casa.

La Fiamma viene sconfitta 3-0 dal Baronissi con i parziali di 20-25, 20-25 e 18-25.

“Partita storta, faccio i complimenti alle avversarie - ha commentato la coach Adelaide Salerno -. Andiamo avanti e pensiamo alla prossima partita. Apro una parentesi extra pallavolistica, facendo le congratulazioni ad una figlia di Torre Annunziata, Irma Testa, per il titolo mondiale". Le torresi torneranno in campo dopo la sosta pasquale, il 15 aprile. A Torre Annunziata arriva il Terrasini (Palermo).

L'Oplonti Volley invece nulla può contro la corazzata Santa Lucia. La squadra romana, capolista del girone I, si impone con i parziali di 19-25, 20-25, 14-25.

Le ragazze allenate da coach Luciano Della Volpe torneranno in campo l'1 aprile, in trasferta, contro il Volare Benevento, quarta in classifica e due sole lunghezze dalla formazione torrese, terza a quota 44.

(foto di archivio)