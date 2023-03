A cura della Redazione

Settore giovanile della Fiamma Torrese, buoni i risultati delle ragazze dell’Academy del sodalizio di pallavolo femminile di Torre Annunziata.

L’Under 16 oplontina è arrivata alla fase 2 del proprio campionato. L’U18, invece, ha raggiunto i quarti di finale, sfiorando l’accesso alle semifinali. Stesso identico risultato per la compagine Under 14.. Straordinario il rendimento del sestetto di prima divisione che ha letteralmente stracciato il campionato facendo leva su pallavoliste giovani e di talento, vincendolo con ben 4 turni di anticipo e staccando il pass per la Serie D.

Coach Adelaide Salerno ha espresso il suo pensiero sul rendimento dell’Academy: “Siamo soddisfatti del lavoro svolto quest’anno. Peccato per aver soltanto sfiorato le Final Four con l’Under 14. Le ragazzine lavorano, ma soprattutto si stanno divertendo. Ci tengo a ricordare che tra poco inizia anche la stagione dell’S3: le nostre pallavoliste più piccole non vedono l’ora di iniziare. Sono soddisfatta, inoltre, del lavoro dei nostri allenatori proprio perché lavoriamo bene insieme e tra di noi c’è sintonia”.

Coach Roberto Catalano ha tirato le somme di quanto visto in campo: “Si è concluso il campionato con due belle partite contro Pomigliano, terminate al tie-break. Il gruppo cresce, cresce bene: le ragazze sono migliorate e stanno acquisendo sempre più consapevolezza. Siamo piuttosto soddisfatti. Anche l’Under 18 è andata abbastanza bene, centrando i play-off. Purtroppo siamo usciti ai quarti di finale, in una doppia sfida avvincente. Il gioco c’è, le ragazze stanno crescendo ed è questo ciò che conta. L’annata è andata bene, i miglioramenti si vedono. Lo stesso gruppo U18, con l’aggiunta di qualche elemento, ha vinto la Prima Divisione senza mai perdere, assicurandosi la partecipazione al campionato di Serie D. C’è sempre, però, da migliorare e, in tal senso, noi dello staff tecnico cerchiamo di dare sempre tante nozioni alle ragazze. Con l’obiettivo, come già successo ad alcune giovani del nostro settore giovanile, di portare atlete in pianta stabile in Serie B. Il progetto di crescita, anno dopo anno, va bene e mi auguro di continuare così”.