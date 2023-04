A cura della Redazione

Penultima giornata del campionato di Eccellenza. Il Savoia ospita in casa il Casoria, secondo in classifica e in lotta per la vittoria del torneo. La formazione di Torre Annunziata, invece, cerca punti per tirarsi fuori dai play-out e salvarsi così nella stagione regolare.

La gara si giocherà sabato 8 aprile, alle ore 16, allo stadio "Papa" di Cardito, impianto casalingo degli oplontini.

I biglietti, costo 10 euro, sono acquistabili presso Tabacchi Di Donna, via IV novembre, 56; Caffetteria Savoia, via G. Avallone, 23; Bar Andolfi, Corso Umberto I, 367/A; Pasticceria Paolillo, Piazza Imbriani, 19; Club Passione Popolare, via Vesuvio.

I tagliandi per i tifosi ospiti, invece, sono disponibili esclusivamente in prevendita presso la Mondadori di viale Vittorio Emanuele, 5 a Casoria. Il girono della partita il botteghino resterà chiuso.