Emozioni, condivisione, sport e divertimento hanno caratterizzato la 12esima edizione del Torneo Volleyoung. La squadra di Torre Annunziata ha centrato i propri obiettivi, posizionandosi sul podio oppure a ridosso dello stesso. Quarto posto con l’Under 14, secondo con le ragazze U18 e terzo per la Givova Fiamma Torrese Under 13.

Il talento delle oplontine è stato universalmente riconosciuto: Roberta Manto premio come miglior palleggiatrice della categoria U18, mentre per Serena Rosa dell’Under 14 premio come miglior difesa della categoria.

I coaches Salerno e Catalano hanno fatto il punto in casa GFT: “È stato un torneo ricco di soddisfazioni e premi per le nostre ragazze. La Fiamma Torrese ha rappresentato al meglio Torre Annunziata in questa manifestazione internazionale. Siamo più che soddisfatti: le nostre giovani tornano a casa stanche ma felicissime”.