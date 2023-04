A cura della Redazione

"Questa vittoria la dedichiamo a tutta la città, a tutti quei tifosi che ci hanno sostenuto fino alla fine, agli ultras che hanno dimostrato grande umiltà e fiducia nella società, ai diffidati che nel loro momento più delicato hanno mostrato un’estrema sensibilità nei miei confronti".

Il presidente onorario del Savoia, Nazario Matachione, commenta con un post su Facebook il successo contro il Saviano nell'ultima giornata del campionato di Eccellenza, che regala la salvezza ai biancoscudati senza disputare i play-ouy.

"Da questo momento partirà finalmente il nostro progetto calcistico e vi prometto che faremo di tutto per portarvi nel calcio che conta - prosegue Matachione -. Grazie, grazie e ancora grazie per l’affetto, la fiducia, che mi avete dimostrato. È iniziata una nuova era per la nostra amata città ed il cambiamento avrà inizio partendo dal nostro amato Savoia".