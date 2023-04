A cura della Redazione

Argento agli Europei di Ginnastica, disputatisi ad Antalya (Turchia) per Manila Esposito. L'atleta 16enne, originaria di Torre Annunziata ma trapiantata nel Lazio (cresciuta nella Ginnastica Civitavecchia), e da poco trasferitasi a Brescia, ha conquistato il secondo gradino del podio nella specialità della "trave" con il punteggio di 13.700.

L'oro se lo è aggiudicato l'olandese Sanne Wevers, con il punteggio di 13.800.

"Manila, trasferitasi da qualche mese all’Accademia Internazionale di Brescia, aveva strappato l’ammissione per il rotto della cuffia, con l’ultimo punteggio utile, 12.833, appena 33 millesimi sopra la rumena Ana Barbosu - si legge in una nota della Federazione Ginnastica Italiana -. Il miglioramento nella final eight, malgrado la condizione fisica non ottimale e le otto rotazioni già alle spalle, tra concorso a squadre e all around, è stato di poco meno di un punto".