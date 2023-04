A cura della Redazione

Alle ore 21, allo stadio “Maradona”, Napoli e Milan si giocano l'accesso alla semifiinale di Champions League. Luciano Spalletti ritrova Victor Osimhen ma deve rinunciare agli squalificati Min-Jae e Anguissa. Il tecnico toscano per sostituirli si affida a Juan Jesus e Ndombelè. Stefano Pioli conferma l’undici della gara di andata, con in mezzo al campo la cerniera Tonali-Krunic, e Bennacer che agirà da trequartista. In attacco c’è Olivier Giroud.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelè, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistenti: Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz (POL)

Quarto ufficiale: Glenn Nyberg (SVE)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

AVAR: Bartosz Frankowski (POL)