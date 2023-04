A cura della Redazione

Mancano poco meno di sei ore al fischio d’inizio di Napoli-Milan. In un Maradona sold out (previsti 55 mila spettatori) e ribollente di passione, azzurri e rossoneri si giocano il passaggio al prestigioso palcoscenico della semifinale di Champions League.

Luciano Spalletti sembra aver sciolto definitivamente le riserve in merito alla formazione: Juan Jesus e Ndombelé sostituiranno gli squalificati Min-Jae e Anguissa, mentre sulla corsia sinistra agirà Mario Rui, che ha vinto il ballottaggio con Olivera. In attacco, Lozano e Politano si giocano una maglia, con il messicano favorito per scendere in campo dal primo minuto per completare il tridente con Kvaratskhelia e Osimhen.

Nessun dubbio, invece, per Stefano Pioli, che dovrebbe schierare lo stesso undici vittorioso nella gara di andata a San Siro. Kjaer affiancherà Tomori in difesa, mentre in mezzo al campo cerniera Krunic-Tonali, con Bennacer che agirà da trequartista a legare i reparti. In attacco c’è Giroud.

Di seguito le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelè, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calaberia, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli