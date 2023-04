A cura della Redazione

Definiti gli accopiamenti e le gare secche dei play-off e play-out del Campionato di Eccellenza campano.

Nel girone A (quello in cui giocava il Savoia di Torre Annunziata, salvatosi all'ultima giornata senza passare per gli spareggi retrocessione), promosso in D l'Ischia, retrocedono Montecalcio, Saviano e Massa Lubrense. Il Real Forio evita i play-out grazie al distacco di più di 10 punti in classifica sulla terzultima, il Montecalcio, che dunque scende in Promozione.

Ai play-off Casoria Calcio e Sporting Club Ercolanese, che giocheranno il 30 aprile alle ore 11.30 allo stadio San Mauro di Casoria, e FC Pompei e Albanova, che si affronteranno sabato 29 aprile alle 16.30 allo stadio Bellucci di Pompei.

E' questo il primo turno degli scontri promozione. Le vincenti nelle due gare, si affronteranno poi sul campo della migliore classificata.

Nei play-out, è sfida tra Pomigliano e Villa Literno. Match in programma il 29 aprile alle 16.30 al "Gobbato" di Pomigliano.

Trattandosi di partite "secche", in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno i supplementari. Se persiste la parità, passa la squadra meglio posizionata in classifica. Non sono previsti i calci di rigore.