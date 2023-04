A cura della Redazione

E' qui la festa! Un tripudio, solo l'antipasto di ciò che potrebbe accadere fra pochi giorni, quando per il Napoli potrebbe giungere la certezza matematica della conquista del terzo scudetto.

Dopo il successo sulla Juventus, grazie al gol di Raspadori in pieno recupero, i calciatori azzurri sono rientrati nella notte da Torino. Migliaia i tifosi ad attenderli all'esterno dell'aeroporto di Capodichino. Il pullman che ha prelevato squadra e staff è poi partito tra due ali di folla, che hanno letteralmente accompagnato la carovana azzurra lungo il percorso, perfino in Tangenziale.

Momenti di estasi di un popolo e di una squadra che ha stracciato le avversarie in questa stagione. Osimhen è salito sul tetto del bus e ripreso quegli istanti, insieme ai suoi compagni. Il video sta facendo il giro del web, e immortala il nigeriano, in canotta e sventolante la sciarpa del Napoli, trasformato in un vero e proprio capo ultras.

La festa è iniziata e sabato, contro la Salernitana, potrebbe arrivare il sigillo sul Tricolore, aspettando notizie da San Siro la domenica successiva, dove la Lazio affronta l'Inter. Una non vittoria dei biancocelesti assicurerebbe al Napoli il successo con sei turni d'anticipo. E' il motivo per cui il club potrebbe chiedere di far giocare in concomitanza le due gare, in modo da consentire così di festeggiare allo stadio Maradona.