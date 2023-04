A cura della Redazione

E' ufficiale: il principe Emanuele Filiberto, attuale presidente del Savoia Calcio di Torre Annunziata, ha acquistato il Real Aversa.

A comunicarlo è direttamente la società casertana con una nota pubblicata su Facebook. Il presidente del Real Aversa, Guglielmo Pellegrino, che già nei mesi precedenti aveva espresso la volontà di lasciare l’incarico, cede la società al principe Emanuele Filiberto, presidente del Savoia Calcio, squadra di Torre Annunziata recentemente salvatasi nel campionato di eccellenza..

Il comunicato del Real Aversa

“Si rende noto che venerdì 21 aprile, la Casa Reale Holding Spa ha acquistato il titolo del Real Aversa, acquisendo con tale operazione la sua seconda squadra calcistica, dando così maggior vigore al proprio progetto di sviluppo nei nostri territori puntando ancora di più sul calcio per la rilevanza sociale e formativa che ha per i giovani. Vista l’indisponibilità dello Stadio Augusto Bisceglia e l’inizio dei lavori per il rifacimento del manto erboso, gli allenamenti saranno svolti nella struttura oggi nella disponibilità della Casa Reale Holding Spa fino alla fine della stagione, in attesa di poter ritornare al Bisceglia appena disponibile. Avevo già palesato molte volte la mia decisione perentoria di lasciare la squadra per motivi personali, familiari ed economici, e di volere concludere qui la mia avventura calcistica. L’unica società che si è avvicinata con fatti concreti, e non a chiacchiere, mostrando interesse a sostenere e, di fatto, a salvare la squadra è stata la Casa Reale Holding Spa, importante realtà imprenditoriale rappresentata dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia, dal Dott. Nazario Matachione e dal Dott. Marcello Pica. Non c’era altra soluzione in quanto nessuno ha mostrato interesse fino ad oggi ma sono comunque pienamente convinto che questa sia la migliore scelta che potessi fare. La città ora ha una grande opportunità per convincere questi importanti imprenditori a proseguire il calcio ad Aversa...”.

L’ipotesi che si cela dietro l’acquisizione del Real Aversa

Non è da escludere l’ipotesi che il principe Emanuele Filiberto possa trasferire il titolo della Serie D da Aversa a Torre Annunziata affinché il Savoia la prossima stagione possa prendere parte al campionato di catregoria superiore. Anche se va detto che il Real Aversa è in piena bagarre playout, essendo attualmente in classifica terzultima con 31 punti.