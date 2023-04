A cura della Redazione

Con il passare dei minuti, diventa sempre più concreta l’ipotesi dello spostamento di Napoli-Salernitana a domenica 30 aprile. La gara che potrebbe di fatto decretare la conquista del terzo Scudetto degli azzurri dovrebbe slittare di 24 ore: non più sabato 29, ma domenica 30 alle ore 15 e non alle 12,30 (orario del match tra Inter e Lazio) per una questione di diritti televisivi. Nel corso del pomeriggio è previsto un nuovo vertice in Prefettura.