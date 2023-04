A cura della Redazione

Sarà Marco Guida l’arbitro di Inter-Lazio, gara valida per la 32esima giornata di serie A. L’arbitro di Torre Annunziata potrebbe essere testimone in campo del terzo scudetto del Napoli qualora la Lazio non riuscisse a battere l’Inter, e sempreché il Napoli battesse la Salernitana (arbitro Matteo Marcenaro).

Per Roma-Milan, invece, c’è Daniele Orsato, mentre Simone Sozza è stato designato per Bologna-Juventus.