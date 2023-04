A cura della Redazione

Ufficializzati dalla Lega Serie A data e orario del match tra Napoli e Salernitana della 32a giornata. Le due squadre campane si affronteranno domenica 30 aprile alle ore 15, anziché sabato 29 aprile.

La decisione è stata adottata, a seguito dell'ordinanza del Prefetto Claudio Palomba, per consentire l'eventuale festa Scudetto agli azzurri, che scenderanno in campo a risultato acquisito tra Inter e Lazio, gara che - qualora i biancoceleti non riuscissero a battere i nerazzurri - consentirebbe al Napoli, superando i granata di Sousa, di aggiudicarsi matematicamente il titolo a sei giornate dal termine, cosa mai accaduta in A.

Spostata a giovedì anche Udinese-Napoli (inizialmente prevista martedì) del 33° turno. Si giocherà il 4 maggio alla Dacia Arena alle ore 20.45.

Slitta a lunedì 8 maggio il match tra i friulani e la Sampdoria.