Sabato pomeriggio al Diego Armando Maradona il Napoli potrebbe ottenere i 3 punti decisivi per lo Scudetto contro la Salernitana. La Serie A 2022/23 potrebbe infatti decidersi con ben sei giornate di anticipo, ma devono combinarsi due risultati nel weekend. Gli azzurri e tutta la città trionferebbero nel caso in cui, oltre alla vittoria degli uomini di Luciano Spalletti, la Lazio di Maurizio Sarri non dovesse vincere a San Siro contro l’Inter. In tal caso sarebbe l’apoteosi e finalmente il tricolore, già ampiamente festeggiato dopo il successo sulla Juventus, sarebbe ufficiale.

La vittoria allo scadere all’Allianz Stadium contro la Vecchia Signora targata Giacomo Raspadori ha infatti dato il via alla festa, anche con i calciatori sul pullman, ma adesso c’è da consacrare l’impresa in questa partita davanti al proprio pubblico contro la Salernitana. La maggior parte degli esperti del settore sta già dicendo la sua, dando il Napoli sicuramente vincente, senza considerare che la Salernitana ultimamente è sembrata piuttosto in palla. Difficile fare previsioni, ma se si vogliono leggere dei pronostici affidabili su questa partita di serie A si può dare un’occhiata all’analisi di Sportytrader, che immagina una gara da Gol.

I partenopei sono ad un passo dal coronare una stagione fantastica, nella quale l’unico rimpianto è stato il quarto di Champions perso contro il Milan. Per il resto Victor Osimhen e compagni hanno dominato in campo nazionale, chiudendo di fatto i giochi già a febbraio con una serie incredibile (ora siamo a 25 successi in 31 partite). Sabato nel derby campano si punta alla 12esima vittoria in casa, per invertire la rotta dopo i due passi falsi interni contro Milan (0-4) e Hellas Verona (0-0). Il Napoli attualmente è miglior attacco e miglior difesa (insieme alla Lazio) del campionato.

Passiamo quindi agli ospiti, ovvero la Salernitana, che dopo il successo all’Arechi per 3-0 sul Sassuolo si sono portati a +7 sulla zona retrocessione e arrivano al Maradona con più tranquillità. Con l’arrivo di Paulo Sousa la formazione granata è cresciuta davvero molto e al momento è imbattuta da ben otto giornate, anche se con sei pareggi nella striscia positiva. Gli Ippocampi hanno vinto solo due volte in trasferta quest’anno, ma va comunque registrato che con il cambio in panchina anche il rendimento esterno è migliorato.

Analizziamo dunque i precedenti e le statistiche tra queste due squadre. Il Napoli si è imposto in tutti e cinque gli ultimi confronti ufficiali, compreso quello dell’andata nel quale gli uomini di Spalletti hanno vinto per 0-2 con le reti di Di Lorenzo e Osimhen. L’anno scorso al Maradona finì 4-1 per i partenopei, mentre l’ultima vittoria della Salernitana contro gli azzurri risale addirittura al 2002.

Concludiamo con le probabili formazioni del match. Tra i padroni di casa è recuperato a pieno il centrale coreano Kim Min Jae, che tornerà a far coppia con Rrahmani al centro della difesa. A sinistra invece c’è ancora Oliveira al posto dell’infortunato Mario Rui. In mediana sempre Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka e davanti Lozano nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Ospiti con il solito 3-4-2-1, con Dia e Candreva alle spalle di Piatek. Kastanos è favorito su Mazzocchi come quinto di destra.