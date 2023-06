A cura della Redazione

Termina l'avventura di Michele Baldassi ai Giochi Europei in svolgimento a Cracovia, Polonia, validi per l'assegnazione dei pass olimpici per Parigi 2024.

Il pugile di Torre Annunziata viene sconfitto dal polacco Iwanov per 4-1, ai sedicesimo della competizione nella categoria 57 kg. Per Baldassi si trattava dell'incontro d'esordio nella manifestazione.

Martedì 27 giugno sarà invece la volta dell'altra atleta oplontina Irma Testa, campionessa mondiale in carica.