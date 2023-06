A cura della Redazione

Impresa degli alunni del gruppo sportivo del liceo Pitagora-Croce ai campionati regionali individuali e di squadra di prove multiple. In realtà l'exploit è stata opera di una super classe, la 1^ A del liceo sportivo, autentica fucina di talenti.

Questi splendidi alunni devono tanto alla lungimiranza della preside Savarese, che meglio non poteva raccogliere l'eredità del compianto DS Capossela. Grazie alla convenzione con la Apd Atletica Scafati, società tutor, infatti, hanno la possibilità di praticare (gratuitamente) atletica leggera.

Nell' incantevole scenario del parco Virgiliano sugli scudi è salita Sabrina Sorrentino vincitrice del pentathlon (80 metri ad ostacoli - salto in alto - giavellotto - lungo – 600 metri) con 2.387 punti, precedendo la compagna di classe Marta Marzullo con 2.225 punti. Splendida quarta Elisabetta Firmamento con 2.053. Le performance delle tre space-girls valgono il titolo regionale a squadra staccando nettamente la seconda, l’Atletica Portici e la terza, Lib. Benevento.

Non da menoio cadetti che bissano il titolo a squadre nell'esathlon (100hs - alto - disco - lungo - giavellotto e 1000 metri). Ottimo 2° posto di Marco Avagnano con 2.773 punti, prezioso l'apporto di Annibale Boccaccini (8° con 2.008 punti) e Angelo Aiello (11° con 1.851 punti)

Intenso il fine settimana dell'atletica vesuviana. A Caorle buona esperienza di Marco Cavallaro, al primo anno della categoria allievi, 14° nel decathlon dei campionati italiani. Tre pb (personal best) tra le dieci fatiche (tra le due giornate ben 18 ore sul campo): miglioramento nella gara di salto in alto col pb a 1,74 e nel salto con l'asta con 30 centimetri di progresso, asticella valicata a 3,60 (dopo 6 h di gara, tempo necessario per una gara con 27 atleti!).

Ciliegina sulla torta la vittoria nella prova finale dei 1500 col pb a 4'42". Peccato per il meteo (forte vento contro) e alcuni cali di tensione, senza i quali la prestazione complessiva darebbe stata sicuramente migliore). Insieme ai tre alunni del Pitagora, Giuseppe Perna, Raffaele Raiola e Salvatore Fontana dovrebbe spuntare la qualificazione alla finale nazionale a squadre under 18 di prove multiple prevista a inizio ottobre a Vicenza, alla quale saranno ammesse le migliori otto società d'Italia