Irma Testa ai quarti dei Giochi Europei, rassegna continentale in svolgimento in Polonia che garantisce il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La pugile di Torre Annunziata vince 3-2 il match degli ottavi contro la britannica Glynn.

Ai quarti, la campionessa del mondo oplontina sfiderà la spagnola Jenifer Romero Fernandez mercoledì 28 giugno alle ore 19.