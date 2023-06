A cura della Redazione

Sono state sufficienti 33 presenze in Premier League, al suo primo anno con la maglia del Manchester City, per divenire il miglior marcatore della storia della Premier League prendendo in considerazione una singola stagione. Stiamo parlando di Erling Haaland, nazionale norvegese capace di siglare 36 reti nella massima serie inglese, superando due bomber del calibro di Andy Cole e Alan Shearer, entrambi giunti a quota 34 goal. Rafaela Pimenta, sua procuratrice ed ex braccio destro del compianto Mino Raiola, è consapevole di avere tra le mani un vero e proprio tesoro tanto che, intervistata recentemente, non si è voluta sbilanciare sul futuro del suo assistito.

Una famiglia di sportivi per un predestinato

Le tre stagioni che hanno anticipato il suo approdo in Inghilterra sono state un crescendo. Con i colori del Borussia Dortmund, tra Bundesliga e coppe, il gigante scandinavo ha realizzato complessivamente ben 86 reti in 89 presente, facendo presagire un futuro dai grandi numeri. Vero e proprio rapinatore d'aria di rigore, ha in un fisico eccezionale uno dei fattori alla base dei suoi successi. Non è stata solamente madre natura a "costruire" questa macchina perfetta. D'altro canto, Erling è figlio di Alf-Inge, calciatore che ha vestito la maglia della nazionale norvegese vantando un lungo percorso in Premier, e di Gry Marit, eccellente atleta di eptatlon.

Un fisico impressionante alla base dei suoi successi

Già da piccolo ha iniziato a far intravedere le sue doti, apparendo subito come un predestinato. Nel 2006, ad esempio, il giovane Haaland è stato in grado di battere il record mondiale di salto in lungo dei giovani della sua età. E pensare che, pur accreditato di un fisico particolarmente elastico, è stato a lungo giudicato un ragazzo troppo magro. Da lì è nata la decisione di rafforzare il fisico attraverso un lavoro specifico, che gli ha permesso di arrivare a raggiungere gli 87 kg di peso, ben proporzionati su un'altezza di 194 cm. Haaland si distingue in campo per la sua velocità massima, pari a 36 km/h.

I segreti di Haaland: dalla crescita muscolare alla meditazione

La metamorfosi di Haaland è stata raccontata nei dettagli da Erase Steenslid, preparatore e allenatore. Steenslid ha voluto sottolineare come sia stata la genetica a dare una grossa mano all'allora ragazzo. Non a caso, nell'arco di soli 15 mesi sono stati 12 i chili di muscoli ottenuti, frutto non solo di allenamenti, ma anche di una dieta specifica. E questo è avvenuto partendo praticamente "da zero". Steenslid aveva creato un circuito apposito che prevedeva, tra le varie "stazioni" una sessione di colpi a un sacco. La forza acquisita da Haaland ha finito per portarlo a dividere a metà il sacco a suon di pugni. Il principale artefice della stagione stellare del City non punta tutto sul fisico statuario. Lo scandinavo riserva parte del proprio tempo libero alla meditazione, purificando la mente. Non mancano occhiali speciali capaci di filtrare la luce attivando la melatonina e assicurando, in questo modo, sonni ristoratori. A sognare sono anche i suoi tifosi, grazie al suo bottino di goal in Premier e in Champions League.