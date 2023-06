A cura della Redazione

Si ferma in semifinale l'avventura di Irma Testa ai Giochi Europei 2023, in svolgimento in Polonia a Cracovia.

La pugile di Torre Annunziata della Nazionale italiana viene sconfitta 4-1 dalla bulgara Staneva.

Non la migliore giornata per la campionessa del mondo in carica (categoria 57 kg) che comunque conquista il bronzo nella competizione continentale e si è già assicurata la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.