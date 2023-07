A cura della Redazione

Ebbene sì, la Campania detta legge. Anche tra i “professionisti amatoriali”. Dopo il successo dei Veterinari lo scorso mese di giugno, sono arrivati quelli dei Medici e degli Avvocati. Tutte e tre le categorie hanno conquistato nei rispettivi Campionati Nazionali di Calcio lo scudetto 2023, portando alla ribalta la nostra Regione e facendo man bassa di titoli.

Non tutti sanno, però, che vi è un comune denominatore in queste imprese: una cittadina, Torre Annunziata, purtroppo nota più per endemiche vicende di criminalità organizzata che per imprese come quelle appena realizzate.

I Veterinari sono animati dal torrese Giuseppe Lucibelli, come torrese è Gianni Borrelli, vero punto di riferimento e leader dei Medici. E gli Avvocati? Le toghe sono quelle del Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata, guidato da Pasquale Damiano.

Un foro subprovinciale, che si è affermato nella cinquantaduesima Edizione del Campionato Nazionale Forense 2023, cui hanno partecipato Ordini Forensi con dimensione di iscritti ben più ampie come Palermo, Catania, Bologna, Genova, Lecce, Reggio Calabria.

Viene da chiedersi quale possa essere la chiave di questi successi, nonostante la Campania non goda fama di essere additata come territorio dotato di adeguati impianti sportivi, fosse solo anche per gli allenamenti. Soltanto amore, partecipazione, solidarietà, sacrificio, lealtà, passione. Pura e vera passione, che assume un ruolo fondamentale per raggiungere traguardi neppure immaginabili.

Questi successi sono segnali di positività e di spirito sportivo, nei sensi più schietti e nobili, che vanno sostenuti ed evidenziati, ancorché emulati. Ma chi è a conoscenza di questi esempi? Nell’attuale mondo della comunicazione queste - benché poche - righe difficilmente saranno lette per intero.

I tradizionali giornali cartacei ormai rivestono un ruolo sempre più marginale, il web e canali on-line la fanno da padroni ed hanno perciò effetti immediati. Il lettore di questo inizio di millennio si nutre della notizia fine a se stessa, purchè sia tempestiva e veloce. Spaziare più in là risulta impresa quasi proibitiva.

A maggior ragione appare quantomeno doveroso omaggiare questi professionisti/atleti e dare adeguato risalto all’esempio di positività espresso sui palcoscenici nazionali.

Perciò, grazie Campioni, figli della nostra terra.

(nella foto, la rappresentativa degli avvocati del Tribunale di Torre Annunziata che domenica scorsa si è laureata Campione d'Italia 2023)