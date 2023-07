A cura della Redazione

Tutto pronto per la nuova stagione agonistica 2023/2024 della A.S.D. Vesuvio Oplonti Volley, società di volley femminile di Torre Annunziata che milita nel Campionato Italiano di Serie B2. Dopo aver sfiorato la finale play-off lo scorso anno, l’obiettivo della nuova stagione è quello di puntare ancora a fare bene lasciando al campo l’ultima parola ma soprattutto di coinvolgere l’intero ambiente oplontino (genitori, ragazzi, dirigenti, istituzioni) e il territorio.

Un obiettivo dichiarato dal presidente Angelo Cirillo e da tutta la dirigenza della A.S.D. Vesuvio Oplonti Volley, che sta puntando ad una campagna acquisti con giocatrici che possano garantire delle prestazioni degne di una compagine che porta con sé una storia e una tradizione ormai consolidate nel tempo.

“La Vesuvio Oplonti Volley – ha dichiarato il Presidente Cirillo – è una realtà composta da diverse anime con gli stessi valori. Per cui si tratta di un lavoro di squadra che punta al raggiungimento dei nostri obiettivi e lo sarà sempre di più. Si accendono i riflettori su un nuovo anno sportivo che avrà l’obiettivo di coinvolgere, entusiasmare e consolidare la nostra posizione e la nostra crescita esponenziale che abbiamo avuto negli ultimi anni”.

Il presidente Cirillo ha poi voluto esprimere un sentito ringraziamento ai partner commerciali che affiancano questa importante e consolidata realtà di volley femminile: “Co.Ge. Costruzioni Generali” e “Varnelli”.

“Co.Ge. e Varnelli – ha sottolineato Cirillo - sono due realtà imprenditoriali importanti che ci sostengono e ci stanno vicino da diversi anni. Con loro si è instaurato un rapporto di fiducia e di condivisione di valori, che intendiamo trasmettere inevitabilmente sempre di più all’esterno. Quindi anche in questo caso si tratta di un gioco di squadra che cercheremo di portare avanti per quanto più tempo possibile”.

“Grazie al lavoro che stiamo facendo in queste settimane nel migliorare e perfezionare la nostra struttura organizzativa – ha concluso il presidente Cirillo – crediamo che in questo modo potremmo affermarci come una realtà importante del nostro territorio e non solo”.

C’è dunque grande entusiasmo e massima fiducia per un team che vorrà sicuramente dire la sua in una stagione che si preannuncia esaltante e ricca di impegni.