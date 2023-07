A cura della Redazione

Oggi pomeriggio, sulla nave da crociera Msc World Europa, alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis sono state presentate le nuove maglie Scudetto del Napoli, e come main sponsor c’è proprio Msc. Presente anche la dirigente Ebay (nuovo sponsor di manica al posto di Amazon), Alice Acciarri, la figlia del patron azzurro Valentina, il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Il primo a prendere la parola è proprio il presidente De Laurentiis: “Ringrazio tutta la famiglia Msc, da tempo abbiamo iniziato un viaggio insieme. Mi auguro che queste maglie siano un po' il simbolo di un rinascimento che abbiamo iniziato con il terzo Scudetto. Non presentiamo la nuova maglia, ma lanciamo il nostro nuovo manifesto, lo dico in inglese perché dobbiamo internazionalizzare: ‘A new era from Napoli to the world’.

Poi, De Laurentiis ha letto un suo messaggio: "E' una nuova era perché dopo 33 anni lo Scudetto è tornato a Napoli, la città ha reagito in modo talmente straordinario da far parlare i media internazionali ed ancora oggi se ne parla e ci sono ancora gli addobbi per strada. Qui non finirà mai. Spero di far bene quest'anno, ho preso un grande allenatore che ha proprio il concetto di internazionalità e può continuare il percorso iniziato dal predecessore Spalletti. Sembrava fosse impossibile vincere senza uno come Maradona, ma grazie ad un modello unico, basato sulla sostenibilità e su scouting di primo livello, e ringrazio Micheli che è il capo degli scouting ed è qui presente, e questo modello vincente ci porta da 15 anni di fila in Europa, unici in Italia. Non è solo una crescita sportiva, ma abbiamo rafforzato la piattaforma marketing, e per questo abbiamo assunto Tommaso Bianchini che ha allargato le maglie di tutta l'organizzazione. Abbiamo allargato il network ai player internazionali, sfruttiamo i giocatori sui mercati di tutto il mondo e sfrutteremo sempre più l'auto-produzione con l'amico Armani e col nuovo store in centro città”.

In seguito, prende la parola è Valentina De Laurentiis: “E' stato un privilegio lavorare insieme al gruppo Armani, oggi presentiamo le prime due. Oltre al nostro Scudetto c'è il collo a “v” ed il bordo manica per enfatizzare la vittoria dello Scudetto. La seconda è un omaggio alla città, col sole che sorge dal Vesuvio”.