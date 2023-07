A cura della Redazione

Allenamento di Taekwondo figli-genitori organizzato dal Team Luca Cirillo di Torre Annunziata.

Lunedi 10 luglio, presso la palestra dell'Istituto Comprensivo "Vittorio Alfieri", si è svolta l'iniziativa che ha visto protagonisti gli atleti e i loro papà/mamme.

Un'occasione per lo sviluppo non solo fisico degli allievi ma anche emotivo.

È stato un momento carico di emozioni, all'insegna dello sport, del divertimento, della condivisione e dell'inclusione.

"Oggi giorno la vita è diventata frenetica - afferma il maestro Luca Cirillo -. I nostri figli sono impegnati in molte attività e il tempo in loro compagnia è sempre più ridotto. È stato emozionante vedere bambini e ragazzi più grandi accompagnati da papà, mamma e alcuni anche dal nonno, dare pugni e calci ai colpitori in allegria ed armonia. Sarà un appuntamento che replicheremo".

Intanto, il Team si arricchisce di due nuove cinture nere: Francesco Iacobelli e Francesco Pio Galliano, che hanno superato brillantemente l’esame svoltosi sabato 8 luglio al Palaveliero di San Giorgio a Cremano.