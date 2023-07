A cura della Redazione

Primi colpi di mercato per il Savoia messi a segno dal nuovo direttore sportivo Michele Iervolino. Il club di Torre Annunziata (campionato di Eccellenza campano), guidato dal Principe Emaneule Filiberto, ha ingaggiato Vincenzo Imbimbo, classe 2000, e Raffaele Auriemma, 25 anni. Entrambi sono centrocampisti.

Imbimbo ha esperienza in Serie D con le maglie di Portici, per 4 stagioni, e Puteolana. In Eccellenza invece ha giocato con Vico Equense ed Aurora Alto Casertano, quest’ultima nel passato campionato.

Anche per Auriemma tanta gavetta in Serie D, avendo vestito le maglie di Sarnese e Turris, mentre in Eccellenza ha giocato con Albanova, Frattese e Gragnano.

Arriva intanto la conferma di Vincenzo Masi, 23 anni, che resta nella città oplontina per il secondo anno di fila. Anche per lui, prima dell'approdo a Torre Annunziata, oltre 100 presenze in D con Sorrento, Taranto e Matese.