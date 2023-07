A cura della Redazione

Si è conclusa con un grande successo di pubblico la seconda edizione di “Boxe sotto le stelle”, la manifestazione pugilistica organizzata dallo Sport Club Oplonti di Torre del Greco (presidente Enzo Sica) e dalla Boxe Vesuviana di Torre Annunziata dei maestri Lucio e Biagio Zurlo.

Gli atleti della palestra di via Parini si sono confrontati in match combattuti e spettacolari contro pari peso ed età di altre Associaizone sportive della Campania e di Lazio, Calabria e Toscana.

Soddisfatto il Maestro Biagio Zurlo in veste di socio del Circolo e di Consigliere Federale della FPI (Federazione Pugilistica Italiana) che ha sottolineato quanto sia importante per l’immagine del pugilato organizzare manifestazioni in strutture come lo Sport Club Oplonti, dove appassionati e tifosi hanno potuto anche rifocillarsi guardando i match.

Prova di forza per Angelo Di Luggo che ha ritrovato lo smalto pre-pandemia. Buone le prestazioni dei giovanissimi Francesco De Angelis e Gennaro Ciaravolo e delle campionesse italiane juniores Kadija Jafary e dell’Under 22 Sharon Prisco.

Entusiasmo per il folto pubblico al seguito di Simone Giordano. Delusione, ma solo per il verdetto, per Miriam Giacinto ed Antonio Corbelli, che malgrado la sconfitta, ha ricevuto il premio come miglior pugile della serata.

Esibizione con dedica per Davide De Martino, fratello di Stefano e vice campione italiano di Gym Boxe, che ha fatto gli auguri di buon onomastico al papà Enrico facendolo salire sul ring.