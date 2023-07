A cura della Redazione

Il principe Emanuele Filiberto di Savoia a sostegno delle famiglie che hanno perso la loro casa nel crollo della palazzina di corso Umberto a Torre del Greco.

In una nota, viene annunciato che la Casa Reale Holding SpA - creata proprio dall'erede della dinastia sabauda che ha regnato in Italia fino a metà secolo scorso -, ha deciso di "donare una somma di denaro da destinare alle famiglie vittime di questa tragedia".

Inoltre, "in comune accordo con il presidente della Turris, l’amico Antonio Colantonio, abbiamo deciso di organizzare delle amichevoli, coinvolgendo non solo il Portici ma anche il Savoia ed il Real Aversa (club di proprietà del principe, ndr), per dimostrare che in queste circostanze non esistono colori, bandiere o tifoserie, ma che siamo un unico territorio e che lo sport deve essere vissuto come un momento di aggregazione", scrive Emanuele Filiberto.

"Torre del Greco per noi è una città importante per tanti aspetti, in primo luogo perché nostro fratello Nazario Matachione vive lì, ma anche perché rappresenta il nostro territorio - conclude -. In questo specifico momento è ancora più importante per far sentire la nostra vicinanza ed il nostro affetto, destinando il ricavato alle famiglie coinvolte".