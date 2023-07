A cura della Redazione

C'era anche un po' di Torre Annunziata ieri allo stadio di Carciato di Dimaro Folgardia, dove è in corso il ritiro pre campionato del Napoli.

L'Anaune Val di Non, squadra di Eccellenza, avversaria della prima amichevole (vinta per 6-1 dai campioni d'Italia) era guidata in panchina dall'allenatore Cipriano Alcibiade Morano, soprannominato da calciatore il "panzer", nato e cresciuto nella città oplontina.

Classe 1984, esordisce con la Turris e poi a 15 anni va via per seguire il suo sogno di diventare calciatore. Tante esperienze per lui tra Serie C e D, soprattutto in Calabria e Sicilia. Nato trequartista ma poi divenuto difensore, chiude la carriera a 37 anni, nel 2021, proprio con la formazione trentina. A gennaio ha conseguito il patentito da allenatore UEFA B e ora è alla guida tecnica dell'Anaune.

E' tifosissimo del Napoli e, quindi, immaginiamo l'emozione di affrontare la formazione di Rudi Garcia neo scudettata.