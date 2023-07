A cura della Redazione

Michele Beneduce è il nuovo allenatore del Savoia. Anzi no. Nell'arco di poche ore il club calcistico di Torre Annunziata ingaggia, e poi "molla", il tecnico. Il motivo? Lo spiega Pino Iodice, segretario generale e manager assistant del Savoia nonché responsabile tecnico della Casa Reale Holding SpA, la società del principe Emanuele Filiberto di Savoia che ha acquisito lo storico sodalizio oplontino.

«Avevamo individuato il profilo del mister Michele Beneduce come allenatore della prima squadra del Savoia, cercando nella politica intrapresa dalla proprietà di dare spazio e possibilità di crescita ai giovani - dice Iodice -. Purtroppo solo dopo l’annuncio, a seguito di verifiche in fase di tesseramento, ci siamo resi conto che mister Beneduce non avesse i requisiti di allenatore per un qualsiasi tesseramento. Nella scorsa stagione, la società dell’ex presidente Pellerone, ha inserito sul portale mister Beneduce non come allenatore, bensì come dirigente accompagnatore. Noi, a differenza di chi ci ha preceduto, siamo una società seria, e non potevamo sottoscrivere un accordo senza che ci fossero i requisiti tecnici e regolamentari per fare ciò. Ci dispiace per l’uomo Michele Beneduce ma non c’erano i presupposti per andare avanti con lui per un rapporto di collaborazione tecnica e di conseguenza abbiamo dovuto fare un passo indietro».

Attesa, dunque, per il nome dell'allenatore che guiderà i biancoscudati in Eccellenza nella prossima stagione. «A breve lo comunicheremo - conclude Iodice -. Sicuramente porteremo alla piazza un allenatore con tutti i requisiti, all’altezza del blasone del Savoia e che ben possa rappresentare la Casa Reale Holding SpA. Questo episodio recide qualsiasi legame con il passato, dando un taglio netto con la vecchia proprietà».