Esordio con una vittoria per la nazionale italiana femminile di calcio ai Mondiali in svolgimento in Australia e Nuova Zelanda.

Le azzurre guidate da Milena Bertolini si impongono 1-0 sull'Argentina, con il gol di Cristiana Girelli all'87'.

L'Italia, inserita nel girone G, affronterà nella prossima gara la Svezia (29 luglio ore 9.30 italiane) e poi il Sud Africa il 2 agosto (ore 9 italiane). Le gare saranno trasmesse in diretta su Rai 1.