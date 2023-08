A cura della Redazione

Esperienza. E' l'identikit di Michele Girardi, difensore centrale classe 1996. Arriva a Torre Annunziata ingaggiato dal Savoia.

Cresciuto nelle giovanili del Napoli, è diventato il capitano della Primavera dei partenopei, con la quale ha disputato anche la Youth League arrivando a sfidare il Real Madrid ai quarti di finale.

Per lui in seguito tanta esperienza in Serie D, dove ha collezionato più di 80 presenze con le maglie di Torres, Sersale, Borgosesia e Sarnese. Nella stagione appena conclusa è stato protagonista in Eccellenza con il Sant’Antonio Abate.

Accanto a questo nuovo innesto, c'è anche la riconferma di Carmine Vivolo, arrivato nel club biancoscudato a campionato iniziato. Difensore classe 2003, ha giocato in D con Giugliano e Paganese.