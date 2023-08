A cura della Redazione

Fondata nel 1972 dal Maestro Bruno Fuscati, l'associazione dell'Asd Meeting judo/karate torrese ha sempre visto le due discipline avanzare di pari passo.

Dopo alterne vicende, si torna alle origini, grazie all'accordo con l'Asd Accademia Karate Vesuviana, del maestro Alfredo Contino, cintura nera 5° dan, nato a Torre Annunziata e sportivamente cresciuto alla Meeting.

Una degna celebrazione del 51esimo dell'Asd Meeting judo/karate.

I corsi inizieranno da settembre 2023, con tante offerte per i bimbi, (gratis i kimono per i primi 30 iscritti), e per i più grandi, che avranno la possibilità di allenarsi in forma condivisa, con lezioni di difesa personale e in chiave di benessere psicofisico, o in forma separata, come disciplina sportiva (judo/karate).

I corsi di Karate nello specifico saranno divisi in turni baby karate 4/6 anni a numero chiuso, poi turni preagonistici, e turni per agonisti (eso/cad/jun/sen) sia maschili che femminili.