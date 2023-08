A cura della Redazione

Uno striscione apparso fuori lo stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata recita: “Matachione prima di parlare degli Ultras lavati la bocca”.

Come tutti sapranno, Nazario Matachione, imprenditore farmaceutico, è attualmente presidente della Casa Reale Holdig SpA, la società che detiene le quote del Savoia Calcio. E’ lui l’uomo di fiducia del principe Emanuele Filiberto di Savoia e, come tale, è continuamente esposto nei confronti dei tifosi e dei mass media locali e nazionali.

Non conosciamo le motivazioni che hanno spinto il tifoso o gruppo di tifosi (lo striscione porta la sigla UCS) ad affiggere lo striscione in questione, ma puntualmente è arrivata la risposta del dott. Matachione attraverso un post sulla pagina Facebook “Bar dello Sport – Torre Annunziata”:

“Si aspettavano una mia risposta che non sarebbe potuta mai arrivare, perché al niente si risponde con il niente - scrive Matachione -.

Tengo a chiarire che non ho mai parlato degli Ultras, perché nutro stima e rispetto per gli stessi. Immagino che la matrice di quella scritta rivolta al sottoscritto provenga da una persona che prova in tutti i modi di essere un ultrà, ma senza riuscirci nei fatti: non ho mai visto nessuno appartenente a quel mondo che scriva proclami oltre il sostegno della squadra.

Invece corre l’obbligo ringraziare i tantissimi veri tifosi che mi hanno scritto in privato, e quei tantissimi tifosi che hanno preso le distanze da quello scempio.

Un ringraziamento particolare - conclude il presidente - va a quei gruppi ultras, quelli veri, che hanno preso le distanze da questa sgradevole iniziativa epigrafica non firmandosi. Grazie, grazie a tutti, per voi andrò avanti per distruggere tutti i responsabili che hanno portato la fine del calcio a Torre Annunziata. Avanti Savoia più forti di prima. Per voi, solo per voi, continuerò”.