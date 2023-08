A cura della Redazione

Roberto Mancini si dimette dall’incarico di commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio ad un anno da Euro 2024.

La notizia è stata ufficializzata dalla FIGC, che ha ringraziato Mancini per il lavoro svolto alla guida della Nazionale.

I motivi dell’addio dell’ormai ex ct non sono ancora chiari, anche se sembra che a far precipitare la situazione siano state le incomprensioni nate tra Mancini ed Evani in merito alla convocazione in Nazionale di Leonardo Bonucci.

Certo c’è stata qualche frizione tra i due, ma non tale da indurre Mancini a lasciare l’incarico in Nazionale, nel pieno del turno di qualificazione per gli Europei 2024.

Mancini lascia il suo incarico da ct con un campionato europeo vinto e due terzi posti in Nations League. Pesa sul suo bilancio la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.