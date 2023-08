A cura della Redazione

Luciano Spalletti sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale Italiana. A rivelarlo è stato il giornalista Alessandro Alciato.

Secondo quanto da lui riferito, l'Italia ripartirà dall'ex allenatore del Napoli per provare a raggiungere gli obiettivi prefissati. Luciano Spalletti verrà annunciato dopo ferragosto, il giorno 16. Resta da capire se la FIGC pagherà la clausola da 5 milioni di euro presente nel contratto dell'allenatore con la SSC Napoli. Nelle ultime ore si è fatta strada anche l'ipotesi che Aurelio De Laurentiis potesse decidere di liberarlo anche senza il pagamento della cifra richiesta nel contratto.

Clausola Spalletti, parla l'avvocato Grassani

Intervenuto ai microfoni dell'ANSA, l'avvocato Mattia Grassani ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del futuro di Spalletti. Di seguito uno stralcio del suo intervento:

"La clausola impegna il Napoli e Spalletti, nessun altro. Poi non è vietato che un club o una federazione, interessati a ingaggiare l’allenatore, possano surrogarsi al tecnico, versando l’importo. Spalletti è padrone del suo destino. Se si colloca in un club piuttosto che in una federazione, quella somma è dovuta. Oppure resta fermo. La clausola aveva lo scopo di ristorare il Napoli qualora Spalletti non avesse mantenuto la promessa di fermarsi per un anno, nella prospettiva che ci fosse una società concorrente. Nessuno pensava a una federazione. E la Figc mai ha pagato un club per un allenatore. Questo è lo scoglio politico da superare”.