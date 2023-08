A cura della Redazione

Primo impegno ufficiale per il Savoia nella stagione 2023/2024. La formazione di Torre Annunziata allenata da Alfonso Pepe debutterà in Coppa Italia Dilettanti contro l'Acerrana, gara valida per il primo turno del mini girone (quello D) che vede protagonista, oltre ai napoletani e agli oplontini, anche il Pomigliano.

Esordio per il club biancoscudato domenica 27 agosto alle ore 16 allo stadio "Papa" di Cardito. Nel secondo turno, il Savoia riposa e si sfideranno Acerrana e Pomigliano. Il 3 settembre, alle 15.30, i torresi faranno poi visita al Pomigliano.

Intanto il sodalizio del principe Emanuele Filiberto di Savoia annuncia l'ingaggio di due nuovi calciatori: si tratta del portiere Ciro Bellarosa, con oltre 70 presenze in D tra Nola, Giugliano e Angri, e dell'attaccante Francesco Baietti, 23 anni. Quest'ultimo, cresciuto nelle giovanili del Bologna, approda poi al Sassuolo dove gioca con le compagini dall'under 17 all'under 19, vincendo nel 2018 il campionato under 18. Di quella squadra faceva parte anche Giacomo Raspadori, in forza al Napoli e campione d'Italia con i partenopei lo scorso anno.

Giovedì 31 agosto, infine, si svolgerà a Castellammare di Stabia, al Yacht Club Marina di Stabia, la cerimonia di presentazione dei calendari del campionato di Eccellenza.