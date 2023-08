A cura della Redazione

Domenica 27 agosto la società di pesca sportiva Lenza Stabiese di Castellammare di Stabia, in collaborazione con il circolo nautico “Il Faro” di Torre Annunziata, hanno dato vita al primo evento federale per la qualificazione al campionato italiano di big game (pesca al tonno con rilascio).

Le imbarcazioni partecipanti hanno gareggiato nelle acque tra Torre Annunziata e Torre del Greco, la competizione ê durata 7 ore ed ha registrato ben 16 esemplari di tonno rosso regolamento filmati e rilasciati. Alla fine della manifestazione gli equipaggi hanno raggiunto il circolo nautica “Il Faro”, dove si è tenuta la premiazione, accompagnata da un buffet offerto dalle società organizzatrici.

La classifica

1. posto: team di Ischia Fishing

2. posto team Asd Lenza Stabiese

3. posto team di Ischia

Le attività agonistiche sono state coordinate dal direttore di Gara e presidente della Lenza Stabiese Ciro Afeltra.

“Un ringraziamento particolare alla FIPSAS e alle autorità marittime locali – afferma Afeltra -, in modo particolare al presidente del circolo “Il Faro” Luca di Capua per il supporto tecnico e l'assistenza all'ormeggio. Oltre la parte agonistica gli obbiettivi della manifestazione hanno sempre come oggetto la sensibilizzazione del nostro golfo e la condivisione di nuove idee tra pescatori sportivi e ricreativi. La pesca sportiva – conclude Afeltra - se viene fatta con le giuste procedure può essere un modo per attirare l'attenzione dei giovani, orientandoli verso nuovi orizzonti dove la natura spesso può regalarci forti emozioni”.