A cura della Redazione

Vittoria per il Savoia nella prima giornata del campionato di Eccellenza. La formazione di Torre Annunziata, allenata da Alfonso Pepe, supera al "Papa" di Cardito, stadio casalingo dei bianchi, il Real Aversa con il punteggio di 4-1. Una sfida tutta in famiglia quella tra gli oplontini e i casertani, essendo i due club di proprietà del principe Emanuele Filiberto.

Ospiti in vantaggio all'8' con Formicola, pareggio dei torresi con Iadelisi 5 minuti più tardi. Nella ripresa, lo show dei biancoscudati. Petricciuolo raddoppia su rigore al 65', Manna all'88' sigla il 3-1. In pieno recupero, arriva il sigillo di Maiorano.

Parte bene dunque l'avventura del Savoia in campionato. Nel prossimo turno sarà sfida in trasferta contro l'Acerrana, che in questa stagione ha già battuto il Savoia in Coppa Italia.