A cura della Redazione

La stagione agonistica 2023/2024 dell’Associazione Sportiva Basketorre di Torre Annunziata è iniziata ufficialmente con il Galà di apertura presso la Rena Nera. Gli atleti di tutte le categorie, dalla prima squadra al piccoli del mini basket, accompagnati dalle famiglie, si sono ritrovati, dopo la pausa estiva, con lo staff tecnico e dirigenziale della società, che ha colto l’occasione per illustrare la programmazione del nuovo anno sportivo.

La serata è iniziata piacevolmente con gonfiabili e animazione che hanno divertito i piccoli atleti del minibasket e un torneo 3v3 sulla spiaggia per i più grandi. E’ poi proseguita con una cena al limitar del tramonto e un coinvolgente momento musicale.

L’evento ha rappresentato l’occasione per la presentazione ufficiale delle squadre a partire dalla grande novità costituita dalla prima squadra che parteciperà al campionato di Divisione Regionale 2 (ex Promozione).

«Abbiamo deciso, dopo qualche anno di pausa, di riproporre la prima squadra – sottolinea la dirigente Responsabile Iolanda Tessitore - soprattutto per offrire ai ragazzi la possibilità di cimentarsi in un campionato senior nella propria città. Al gruppo 2006/2007 si affiancheranno dei ragazzi cresciuti nel Basketorre e che negli anni passati hanno fatto esperienze anche in categorie superiori».

Lo scorso anno è stato probabilmente uno dei migliori degli ultimi tempi con la prima squadra che, in quel di Maddaloni, ha conquistato un prestigioso secondo posto regionale nel campionato gold. Un piazzamento che conferisce orgoglio ad una piccola città come Torre Annunziata e che dimostra come anche una società dalla struttura semplice può ambire ad eccellenti risultati.

«Il nostro obiettivo - prosegue Iolanda Tessitore - rimane quello di far crescere i nostri atleti e creare ulteriori momenti di aggregazione che promuovano entusiasmo per il nostro sport”.

Presentate anche le squadre giovanili che prenderanno parte ai campionati Under 19, 17 e 14 e i gruppi minibasket, rampa di lancio per tutti gli atleti della grande famiglia del Basketorre nonché linfa vitale dell’associazione.

Lo staff tecnico sarà composto dal Capo Allenatore Coach Pasquale Passeggia affiancato da Luca Passeggia, dal preparatore atletico Andrea Fabrizi, da Ruggero Betteghella e Iolanda Tessitore, quest’ultima sempre impegnata a gestire il settore mini con l’aiuto di Adelaide Tessitore e da Davide Vecchione. Il team si avvarrà dei nuovi innesti di Antonio Palmieri e Vittorio Betteghella. Il tutto con il supporto della storica segretaria Raffaella Cardoncello.

Anche lo staff dirigenziale si presenta con le new entry di Andrea Palmieri che seguirà il settore giovanile e Antonio Sbrizzi che ricoprirà l’impegnativo ruolo di Team Manager della prima squadra. Saranno vicini all’associazione lo storico Pastificio Setaro e MB Costruzioni.

Il prossimo appuntamento è l’open day che si terrà il giovedì 28 settembre 2023 a partire dalle 17,30 nella palestra dell’Istituto Comprensivo Alfieri di Via Gambardella a Torre Annunziata.

ALDO BONZANI