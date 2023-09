A cura della Redazione

Nunzia Zurolo, centrale del 2004, completa il roster della Givova Fiamma Torrese, che affronterà il campionato di Serie D tra poche settimane. Coach Adelaide Salerno avrà, quindi, un team giovane e di talento, a cui, all’occorrenza, potrà aggiungere altri elementi provenienti dal florido settore giovanile del club di Torre Annunziata.

«Sono molto emozionata per questa stagione e per la fiducia riposta in me dall'allenatrice - spiega Zurolo -. Sono fiera di indossare i colori con i quali sono cresciuta. È molto importante giocare in una Società che punta tanto sui giovani perché rappresentiamo il futuro dello sport e della città. Il mio obiettivo per questa stagione è sicuramente migliorare sotto tutti i punti di vista. L’intesa con le mie compagne, la volontà e l’energia saranno un pilastro essenziale per centrarlo».