A cura della Redazione

Si giocherà sabato 30 settembre, alle 15,30, la gara tra Monte Calcio Club e Savoia, valida per la quarta giornata del campionato di Eccellenza della Campania (girone A).

La formazione di Torre Annunziata, 4 punti dopo le prime tre partite, farà visita alla squadra di Monte di Procida allo stadio "Vezzuto Marasco". I napoletani sopravanzano i biancoscudati di un punto in classifica.

Il costo del biglietto, per i tifosi oplontini che vorranno seguire i loro beniamini in trasferta, è di 10 euro. Ingresso gratuito per under 14, disabili e donne.