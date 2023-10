A cura della Redazione

Ci siamo. Domani, domenica 8 ottobre 2023, l’A.S.D Vesuvio Oplonti Volley di Torre Annunziata farà il suo esordio nel campionato di serie B2 nella trasferta in terra di Puglia, dove affronterà la compagine neo-promossa, padrone di casa, la “Fenix Monopoli”, nel match che si giocherà alle ore 18.00 presso la tendostruttura di via Pesce a Monopoli.

Prima della partenza per la città pugliese, conferenza stampa del coach Ciro Alminni, che ha esternato le sue riflessioni in riferimento all’esordio in campionato delle sue atlete, esprimendo anche alcune considerazioni sulla preparazione pre-season appena conclusasi.

“Loro – ha detto Alminni - sono una neopromossa ed hanno dalla loro parte tutto l’entusiasmo dell’esordio nel campionato di serie B2. Le trasferte, soprattutto la prima di campionato, nascondono sempre delle insidie. Ad ogni modo, mi ritengo soddisfatto di come l’abbiamo preparata e quindi incrociamo le dita.

Mi ritengo soddisfatto della preparazione pre-campionato che abbiamo realizzato – ha spiegato ancora il coach delle tigers di Torre Annunziata - sia per il lavoro svolto dal punto di vista fisico, sia per la predisposizione delle ragazze nel mettere in atto tutte le richieste dello staff tecnico. Stiamo cercando di mettere a punto tutto quello che ci siamo prospettati e non posso che ritenermi contento della scelta e della vicinanza della società alla squadra.

Credo ci sia il giusto mix tra esperienza e gioventù – ha concluso Alminni - Soprattutto le giovani portano in campo una leggera sfrontatezza, che si inquadra come elemento a nostro vantaggio. Il team credo sia ben equilibrato e sono fiducioso nel fatto che possiamo fare bene grazie alle giovani che daranno il loro contributo e grazie alle più esperte che sapranno guidarle sulla giusta strada”.

Il match di domani si potrà seguire in diretta streaming sul canale facebook della Fenix Monopoli.