A cura della Redazione

Saranno Italia e Turchia a ospitare gli Europei di calcio per Nazionali nel 2032. L'UEFA ha decretato l'assegnazione ai due Paesi, peraltro unici ad avanzare la candidatura congiunta.

Saranno 10 gli stadi, ripartiti tra i due Paesi, in cui si giocheranno le gare. Verranno scelti entro ottobre 2026.

La competizione continentale torna così in Italia dopo le edizioni del 1968 (prima volta) e del 1980. Nel 2020, alcune partite si disputarono in diversi Stati a causa dell'emergenza covid, tra questi l'Italia.

Il board dell'Uefa ha inoltre assegnato gli Europei 2028 a Gran Bretagna e Irlanda.

La competizione, nel 2024, si svolgerà invece in Germania. L'Italia, come sappiamo, è campione in carica ed è impegnata nelle qualificazioni.