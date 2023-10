A cura della Redazione

Due su due: bottino pieno per L’A.S.D. Vesuvio Oplonti Volley che al debutto casalingo si aggiudica la seconda gara del girone I del Campionato di Serie B2 di volley femminile contro la squadra pugliese della SIS Med Cutrofiano con il punteggio di 3 set a 0.

Gara in discesa per le oplontine di Torre Annunziata che riescono a tenere il match sotto controllo per tutta la durata della gara contro una compagine giovane, presentatasi sul campo dell’I.C. Parini-Rovigliano, Plesso Isonzo, con l’intenzione di fare bella figura.

Troppo forti, però, le tigers che hanno potuto anche contare sul caloroso apporto del pubblico amico, giunto numeroso sugli spalti della Palazzetto del Plesso Isonzo.

La cronaca dell’incontro racconta di un primo set completamente di marca oplontina. Le ragazze di mister Alminni riescono a chiuderlo col punteggio di 25-18 e un massimo vantaggio in questa prima frazione che si è attestato sui 7 punti: due i timeout chiamati dai tecnici, uno sul punteggio di 14-11 e l’altro sul punteggio di 19-12.

Secondo set, sostanzialmente fotocopia del primo, che si è chiuso col punteggio di 25-12 per le oplontine, capaci di staccare le avversarie di ben 13 punti. Due i timeout chiamati dai tecnici in questo secondo set.

Nel terzo set, le leccesi di Cutrofiano provano a spaventare le atlete di casa riuscendo a stare avanti col punteggio fino al 13 pari, quando le oplontine hanno agganciato le avversarie, che a più riprese sono riuscite a rifarsi sotto fino al 21 pari. Poi le tigers hanno spinto sull’acceleratore e hanno chiuso il match col punteggio di 25-21.

“Ha agevolato il fatto di giocare in casa - ha detto una delle protagoniste della Oplonti, Brunella Esposito -, siamo partite cariche. Sono stata fermo un anno, un po' emozionata penso si è visto. Però è andata bene. La Vesuvio Oplonti è un gruppo molto compatto e unito. Ci sono ragazze di tutte le età, un gruppo che è cresciuto e che sta crescendo. C’è un bello spogliatoio, si respira una bella aria e sicuramente c’è la buona volontà di migliorarsi”.

“Oggi l’approccio è stato molto positivo - ha commentato mister Ciro Alminni - abbiamo fatto una prestazione di alto livello. Nel terzo set abbiamo avuto un momento di difficoltà, ma siamo stati bravi a rientrare in partita e a chiuderla. La Cutrofiano è una squadra molto giovane, questo campionato servirà per far esperienza e sicuramente si parlerà di loro in futuro. Vincere aiuta a vincere e questo aiuta a portare le persone al palazzetto, coinvolgendo sempre più tifosi. Quindi continuiamo su questa strada”.

Ora testa al terzo incontro di campionato, in programma sabato 21 ottobre alle ore 18.00, con la Vesuvio Oplonti Volley che sarà impegnata di nuovo in terra pugliese sul campo della Greenergy Castellaneta, in provincia di Taranto.