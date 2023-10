A cura della Redazione

Non poteva iniziare meglio il nuovo corso della Givova Fiamma Torrese che, all'esordio nel campionato di Serie D, batte con un netto 3-0 la Carbat Matese Volley. Ulteriore nota lieta della giornata, il debutto della classe 2010 Gaia Pernice.

«Non posso che essere soddisfatta - ha commentato la coach delle oplontine, Adelaide Salerno - Le ragazze, in questo periodo di preparazione, hanno lavorato tanto ed hanno espresso un gioco bello da vedere, contraddistinto da un alto livello tecnico. C’è tanto entusiasmo intorno al nostro progetto, infatti il PalaPittoni era gremito in ogni ordine di posto. La Società è fiera di questo nuovo corso della Fiamma».

Il Direttore Enrico Ottagono ha, quindi, aggiunto: «È stata una partita a senso unico. Nonostante l'impegno profuso dal Piedimonte, le nostre ragazze, splendidamente allenate dalla nostra coach Salerno, non hanno dato alcuna speranza alle avversarie. Tanti giovani talenti in campo? Come diciamo da tempo, il nostro progetto punta proprio su questo ed il successo di pubblico avuto ci conferma che siamo sulla buona strada. Vedere tante giovani torresi in campo fa bene al cuore e ci incoraggia ad andare avanti. Prossimi impegni? Viviamo ogni partita col massimo impegno. È sempre una sorpresa settimanale, almeno per tutto il girone di andata, non conoscendo bene gli avversari ma l'attenzione e la concentrazione sarà sempre massima. Conoscendo la nostra Coach, saremo sempre sul pezzo ogni partita», ha concluso il dirigente.

Nella seconda giornata, la Fiamma farà visita alla Gimel Sant'Agata, formazione di Massa Lubrense. Il match si disputerà domenica 5 novembr alle 18.