A cura della Redazione

La Vesuvio Oplonti Volley non si ferma più. Dopo la trasferta di Villaricca, dove oggi pomeriggio ha battuto le padroni di casa dell’Ancis Villaricca con il punteggio di 3 set a zero, ha portato a cinque i successi di fila nelle prime cinque gare del campionato di serie B2 di volley femminile, portandosi in testa al girone I.

Un incredibile filotto messo a segno dalle ragazze allenate da coach Ciro Alminni, che partita dopo partita, sta costruendo un gruppo sempre più consapevole della propria forza e delle proprie capacità realizzative. I parziali sul campo del II Circolo Rodari di Villaricca sono stati di 11-25, 15-25 e 23-25 a favore delle oplontine, che hanno certificato un ottimo stato di forma.

“Nei primi due set – ha detto coach Alminni subito dopo la gara – abbiamo messo in campo un’ottima prestazione. Il terzo set è stato più al cardiopalma. Merito delle avversarie che hanno difeso bene e attaccato altrettanto bene. Ma sul finale di set abbiamo dimostrato di essere una grandissima squadra che ha saputo rialzarsi e nei punti finali è stata in grado di piazzare i colpi decisivi. Alle ragazze, nel corso dei time out, ho chiesto maggiore concentrazione cercando di sfruttare alcune situazioni nelle quali le nostre avversarie erano in difficoltà. Ora ci aspetta una settimana dura. Andremo a Bisceglie per affrontare una grande squadra che fino ad oggi ha condiviso con noi il primato in classifica, ma noi non siamo da meno e andremo per giocarci la nostra gara, provando a migliorare ancora le prestazioni”.

“Per scaramanzia – ha dichiarato la palleggiatrice della Vesuvio Oplonti, Federica Battaglia – non diremo mai che lottiamo per i vertici della classifica. Nemmeno dopo questa vittoria conseguita in trasferta sul campo dell’Ancis Villaricca. Partita dopo partita cerchiamo di conquistare gli obiettivi che ci siamo prefissati, provando a migliorarci sempre più. Quella di oggi è stata una partita tosta. Il Villaricca è un’ottima squadra, che ci ha messo in difficoltà. Hanno avuto alcune defaiances nei primi due set, ma si sono riprese nel terzo, tanto è vero che abbiamo faticato vincendolo al fotofinish. Da martedì prepareremo la partita di sabato, lavorando a testa bassa, consapevoli della nostra forza e consapevoli del fatto che affronteremo una grande squadra”.

Tutta Torre Annunziata esulta per quest’altro grande trionfo che proietta le tigers oplontine alla sfida di sabato 11 novembre a giocarsi un grandissimo big match ad alta quota contro la Star Volley Bisceglie, unica compagine, come la Vesuvio Oplonti, ad averle vinte tutte fino ad oggi.